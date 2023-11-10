兩岸國際

車載人蛇避查釀禍 德州8人死

美國德州近貝茨維爾的57號高速公路周三發生嚴重交通意外，一輛懷疑載有非法入境者的私家車在逃避禁區檢查時，迎頭撞上另一輛車並雙雙起火，造成合共8人死亡。死者分別是肇事私家車上6名洪都拉斯人，以及另一車上兩名美國人。（綜合報道）
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