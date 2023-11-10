眾院彈劾調查未停 傳召拜登親友作證

美國共和黨多名總統參選人前天出席第三輪辯論之際，國會眾議院監督委員會同日發出傳票，傳召總統拜登弟弟詹姆斯（James Biden）及次子亨特等人作證，藉此調查拜登有否涉及可被彈劾罪行。白宮及拜登家庭律師質疑，此舉旨在傷害民主黨籍總統伎倆。

由於一眾共和黨人至今仍未發現任何直接證據顯示拜登涉及任何不當行為，由共和黨把持眾議院監督委員會主席科默（James Comer）前天簽發多張傳票，要求詹姆斯、亨特、亨特前生意夥伴沃克（Rob Walker）分別於12月6日、12月13日及11月29日作證，另促請總統弟媳薩拉（Sara Biden）、已逝長子博拜登遺孀哈利（Hallie Biden）及亨特另一前生意夥伴博布林斯基（Tony Bobulinski）等人自願到場，接受筆錄訪談。

當談及傳召對象為何如此廣泛時，科默發聲明解釋，眾議院監督委員會一直追查拜登家庭資金流向，為此建立證據紀錄，藉此揭示總統如何知道、參與及受益於其家族販賣影響力計劃，委員會因此召喚拜登家族及其生意夥伴接受相關質詢。

然而，亨特律師洛維爾批評，有關調查充斥陳舊、虛假、毫無根據或已被拆穿說法。他批評科默一直希望證明與拜登家族有關陰謀論，卻拿不出證據，利用政治把戲掩飾其無能，又指自己已去信共和黨籍眾議院議長約翰遜，希望對方能夠收斂。

特朗普缺席黨內選戰辯論 與此同時，共和黨前天舉行黨內總統參選人第三輪辯論，出席者包括佛羅里達州州長德桑蒂斯、美國前駐聯合國大使黑莉、新澤西州前州長克里斯蒂及南卡羅萊納州參議員史葛等人，前總統特朗普缺席。

眾人在會上激辯與中國及短片分享程式TikTok有關等顯題，其中德桑蒂斯重申，「中國是美國最大威脅」，又指中方正全面滲透社會，另批評黑莉出任南卡州州長期間與華友好。他稱自己禁止中國購買佛州土地，並把孔子學院逐出州內大學，迅速果斷排除威脅。本報綜合報道