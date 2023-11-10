美將購日企關鍵零部件製雷達

【本報綜合報道】日本傳媒周三報道，美國航空防務承包商RTX計劃從日本採購電源裝置，用於新型空中和導彈防禦雷達，該雷達預計成為美國海軍未來數十年防空主力，合約總值可能高達數億美元。交易進入最終協調階段，將成為日本公司首次向美軍防衞裝備供應關鍵零部件。

日企首向美軍供應 《日本經濟新聞》引述知情人士透露，從日本三菱電機公司採購的電源裝置，將用於RTX為美國海軍開發的AN/SPY-6（V）1空中和導彈防禦雷達。該雷達可同時防禦彈道導彈和巡航導彈、飛機和水面艦艇，精度和射程均較高。首艘裝備AN/SPY-6（V）1的艦艇，是美國海軍首艘阿利‧伯克級神盾驅逐艦第III批次艦艇杰克‧H‧盧卡斯號，上月7日在佛羅里達州正式服役。

鑑於美國本土終止生產部分零部件或供應短缺，美國防務承包商過往從日本製造商，進口愛國者二型防空導彈和F15戰機引擎的零部件，相關製造商當時根據許可協議向日本自衞隊供貨。三菱電機一直為日本自衞隊艦艇開發和製造雷達，並向菲律賓空軍提供警戒管制雷達。三菱電機上月與澳洲國防部簽署聯合設備開發協議，成為首間日本公司與外國政府簽訂合約。