中美元首會晤後 或恢復軍事交流

【本報綜合報道】各方關注中美元首會晤，有望在下周亞太經濟合作組織峰會場邊舉行。美國傳媒周三報道，美方或在會上宣布阻止鴉片類藥物芬太尼從中國流入美國的新承諾，並恢復兩軍之間部分交流；中方期望美方承諾不支持「台獨」活動。

料亞太經合峰會場邊舉行 報道引述現任及前任官員消息指，中美可能成立聯合工作小組，開展新合作應對芬太尼問題。另有美國國防官員透露，中美亦有望宣布重啟兩軍溝通，包括恢復中美海上軍事安全磋商機制，討論亞太海域安全問題。另有知情人士稱，美方認為雙方能夠在會後發表一些「溫和的聲明」，但兩國關係之間的根本分歧仍然沒有改變。

美國國務卿布林肯在日本東京表示，預計中美元首將在亞太經濟合作組織會議期間會面，雙方就此展開工作。他認為兩國領導人磋商十分重要，有利於尋找可以合作的領域，探討如何負責任地解決分歧。被問到中美元首會晤是否百分之百會舉行時，白宮發言人巴埃爾指未掌握可以確認會面的消息，但近日將披露更多相關消息。

亞太經濟合作組織領導人非正式會議下周三至下周五在美國加州三藩市舉行，日本傳媒昨日報道，日本首相岸田文雄計劃下周四在亞太經濟合作組織會議期間，與中國領導人舉行會談；日本政府將派遣一名高級官員前往中國，為此事與中方協調。