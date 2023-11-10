何立峰耶倫展新一輪經貿對話

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰周三至下周日訪問美國，昨日至今日將在加州三藩市與美國財政部長耶倫舉行會談，展開新一輪中美經貿對話。外界預計，耶倫將敦促中國在氣候變化和其他全球挑戰上與美國合作，不要令中美在貿易和其他問題上的重大分歧，破壞兩國關係。

美眾議員促增徵華車稅 中方認為此行有利加強中美經濟合作，交流前提是美方必須高度重視中方六大關切，涉及美國對華經濟政策、供應鏈、半導體政策、中國在美投資企業享受公平待遇、抹黑中國營商環境、共同應對全球挑戰，要求美方以實際行動回應。美國傳媒引述現任及前任官員指，預計何立峰利用會談，評估對美國投資限制的範圍和規模。

英國傳媒周三報道，美國國會共和民主兩黨眾議員去信美國貿易代表戴琪，要求把目前對中國汽車徵收的25%關稅進一步提高，以遏止輸美的中國汽車激增；又指應該考慮對中國汽車啟動新的301調查，並調查「它們對美國汽車工業和美國工人造成的傷害，以及應採取哪些行動來對抗（中國）主導全球汽車市場的產業戰略」。

另一方面，中美兩國氣候特使及團隊在加州舉行的氣候會談，周三圓滿結束。中國生態環境部昨日通報，雙方在會上全面並深入交換意見，就開展氣候變化雙邊合作與行動、共同推動第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）取得成功達成積極成果。