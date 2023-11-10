普京晤張又俠 稱俄中合作助穩局勢

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京周三在莫斯科會見到訪的中共中央軍委副主席張又俠，他指俄中合作是穩定國際局勢的重要因素。

稱不建軍事聯盟 普京表示，俄中不會倣效冷戰時期的模式建立任何軍事聯盟，中俄的合作是建設性的，也是穩定國際局勢的重要因素；又指兩國在軍事和軍事技術領域的接觸正在邁上新台階，在軍事技術領域的合作中，排在第一位的是太空或現代武器方面的高科技領域合作，包括高軌道飛行器群，「鑑於現代武器類型的前景，它們毫無疑問會確保俄羅斯和中國的安全。」

普京又指，美國愈來愈頻繁地拉攏北約成員國在亞太地區製造緊張局勢，試圖在區內構建新的軍事政治聯盟，這都是受他們自己的私利驅使。他稱俄方會與中方一起，冷靜、謹慎地應對，加強國防能力，包括通過兩國定期舉行海上和空中聯合演習，並不斷提升雙方的協同合作水平。

張又俠表示，近年中俄兩軍關係發展維持強勁勢頭，各領域合作亮點紛紛。中方願與俄方一道，落實兩國元首的重要共識，進一步深化兩軍務實合作，共同維護兩國利益，維護世界及區域繁榮穩定。