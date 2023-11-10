美再有一批A10C攻擊機派駐中東

【本報綜合報道】美國繼續增兵中東地區防止以巴衝突擴大升級，最新派駐區內的兵力是一批A10C攻擊機。根據五角大樓最新發布的照片，有駐守阿聯酋的同款攻擊機日前武力示威，掛載不同型號的導彈、炸彈、火箭，展示強大的對地攻擊能力。

首批掛彈現身阿聯酋 以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上月7日爆發新一輪衝突後，美國向中東地區調派額外的軍機及軍艦，首批A10C攻擊機上月12日抵達區內一個被官方稱為「不公開的地點」，實際上是阿聯酋宰夫拉空軍基地；這批攻擊機隸屬於第354戰機中隊，駐守亞利桑那州戴維斯－蒙森空軍基地。美國國防部周三發布的照片顯示，再有一批來自該戰機中隊的A10C攻擊機飛抵中東地區支援，日期為上月27日及31日。

與此同時，根據美國國防部周三發布的照片，4架A10C攻擊機掛載彈藥停泊在宰夫拉空軍基地，每架配有兩枚AIM9M空對空導彈、一個裝載7枚70毫米火箭的發射管、8枚GBU39/B小直徑炸彈、兩枚500磅聯合直接攻擊彈藥。照片說明形容，A10C攻擊機專責為地面部隊提供密接空中支援，屬於一款簡單、有效、有生存能力的雙引擎噴射飛機，能夠對付輕型海上攻擊機及所有地面目標，包括坦克及其他裝甲車輛。

值得留意的是，美國空軍今年4月透露，派駐中東地區的A10C攻擊機接受升級後，將可以掛載16枚小直徑炸彈，成為「空中炸彈卡車」。這款彈藥屬於250磅小型滑翔炸彈，可以攻擊超過64公里外的固定目標，令A10C攻擊機擁有防區外攻擊能力。