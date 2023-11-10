疑擁有俄製寶石反艦導彈 黎巴嫩真主黨隨時襲美艦

【本報綜合報道】黎巴嫩武裝組織真主黨領袖納斯魯拉日前揚言，準備好應付美國海軍在東地中海的艦艇。英國傳媒周三報道，真主黨擁有俄羅斯反艦巡航導彈，代表能夠兌現威脅；若以俄製導彈打擊美軍艦艇，將表明衝突升級為嚴重地區戰爭。

報告指敍內戰後獲得 報道引述知情人士指，真主黨擁有俄製寶石反艦巡航導彈和其他武器，其反艦能力自2006年黎巴嫩戰爭以來發展巨大。真主黨當年在地中海擊中一艘以色列軍艦，首次展示打擊海上艦艇的能力。

過往報告認為，真主黨10多年前在敍利亞內戰幫助總統巴沙爾‧阿薩德後，便獲得寶石反艦巡航導彈，惟真主黨從未證實消息。

匿名美國官員未證實真主黨是否擁有寶石反艦巡航導彈，但稱非常關注並認真對待真主黨擁有的能力，又強調美國最近部署到東地中海的海軍力量，包括導彈防禦系統。對於真主黨被指擁有寶石反艦巡航導彈，克里姆林宮發言人佩斯科夫強調消息未經證實，俄方也無相關資訊；敍利亞政府和真主黨均未回應。

美國智庫戰略與國際研究中心報告指出，寶石反艦巡航導彈是俄羅斯P800縞瑪瑙反艦巡航導彈的改良型，後者1993年首次研製，前者1999年由俄羅斯國防公司開發並用於出口，可以從空中、地面或潛艇發射；從地面發射的版本可以在10米至15米低空巡航並接近目標。