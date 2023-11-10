平民被殺 古特雷斯：以軍有錯

古特雷斯

【本報綜合報道】聯合國秘書長古特雷斯周三表示，當巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯以巴人作為人盾，構成侵犯人權的違法行為時，以色列對哈馬斯採取軍事行動造成大量平民死亡，也是「明顯有錯」。

古特雷斯在位於美國紐約舉行的會議表示：「同樣重要的是要讓以色列明白，巴人巨大人道主義需求的可怕景象每天都在呈現，並不符合以色列的利益；這對以色列在全球輿論上也沒有幫助。」他又稱，在強烈譴責哈馬斯襲擊以色列的同時，也必須區分哈馬斯和巴人，否則就失去人性本身的意義，並補充說：「幾天之內，加薩地帶有成千上萬的兒童被殺，這意味着（以色列）軍事行動的方式也明顯有錯。」

撐巴人自治政府管理加薩 古特雷斯以「災難性」形容加薩地帶的人道主義情況，強調絕對有必要向當地提供人道主義援助，迄今獲得的援助仍然太少及來得太遲。他表示，戰事結束後最好的情況，是由巴勒斯坦自治政府管治加薩地帶，但承認巴勒斯坦和以色列必須談妥一個過渡期。此外，現時討論將來派遣聯合國維和部隊到加薩地帶為時過早，聯合國未展開討論；又認為當戰事結束時，應該是認真談判「兩國方案」的起始點。