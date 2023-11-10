中東衝突四起 也門叛軍擊落美無人機

另美空襲敍東伊朗設施 釀9死 美國與伊朗為首的「抵抗軸心」勢力衝突擴大，也門叛軍青年運動周三宣稱擊落一架入侵領海上空的美國無人機。美國同日自以巴爆發戰事以來，第二度空襲敍利亞，目標是伊朗革命衞隊及附屬組織設施；美方否認行動旨在令局勢升級，強調是配合對話渠道，要求伊朗命令其追隨勢力停止攻擊區內美國駐軍。

青年運動周三發布擊落美國MQ9無人機的影片，聲稱它執行敵對的監視及間諜活動，屬於向以色列提供軍事支持一部分；又申明捍衞國家和對抗敵對威脅的合法權利，敵對行動不會阻止他們繼續向以色列採取軍事行動。美國國防部證實，青年運動在也門近海的國際海域上空擊落美國空軍一架MQ9無人機，中央司令部正在調查。

這是美國軍方與青年運動不足一個月內第二度交手，對上一次是上月19日，青年運動向以色列南部地區發動遠距離攻擊，美國神盾驅逐艦卡尼號在紅海實施防空作戰，擊落飛往以色列的巡航導彈及無人機。此外，2017年至2019年，美國總共有3架MQ9無人機在也門空域被青年運動擊落。外界關注美方今次會否有報復行動反擊。

美B1B轟炸機 從英國飛赴紅海 事發同一天，美國從英國出動B1B超音速轟炸機，前往中央司令部轄區執行轟炸機特遣隊任務，與兩架護航的F16C戰機在紅海上空編隊飛行。該款轟炸機上月起從美國調派到英國，周日自以巴開戰以來，首次飛往中央司令部轄區執行任務。美國國防部強調，任務支持及申明美方對地區安全的承諾，展示投射壓倒性的戰鬥力量。

由上月17日至今，駐守伊拉克及敍利亞的美軍部隊累計遭受41次攻擊，施襲方是「抵抗軸心」勢力；46名美方人員在上月17日至21日期間發生的襲擊受傷。美國國防部長奧斯汀公布，周三根據總統拜登的指示，美軍對敍利亞東部的伊朗革命衞隊及附屬組織目標，執行自我防衞的打擊行動，兩架F15戰機攻擊一個武器儲存設施。

這是繼上月26日後，美軍第二次空襲敍利亞東部，上次攻擊伊朗革命衞隊及附屬組織兩個設施。美國官員表示，最新一次空襲在代爾祖爾省，行動旨在干擾及削弱有關組織攻擊區內美軍部隊的能力，事前透過消除衝突熱線通報駐守敍利亞的俄羅斯部隊。敍利亞人權觀察組織表示，9名與伊朗支持的組織有聯繫之人員死於空襲。

以軍另攻擊敍南 殺3親伊武裝 另一方面，敍利亞國營通訊社周三引述消息報道，當天晚上10時50分，以色列從黎巴嫩方向發動空襲，攻擊敍利亞南部地區軍事設施，造成3名非敍利亞人的親伊朗武裝人員死亡；目標被指屬於黎巴嫩武裝組織真主黨，距離大馬士革國際機場超過10公里。敍利亞人權觀察組織稱，以色列亦攻擊敍利亞南部地區的防空導彈設施。本報綜合報道

青年運動公開擊落美國MQ9無人機的畫面。 美國B1B超音速轟炸機（中）與F16C戰機（左及右）在紅海上空飛行。 美國神盾驅逐艦卡尼號在紅海實施防空作戰。 美國空軍MQ9無人機基本規格 美國向中東地區派遣F15戰機應對緊張局勢。 美國在中東地區最新軍事動向