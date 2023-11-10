客戶辦房貸變消費貸 銀行徹查

【本報綜合報道】河南省濮陽市近日有大批民眾反映，在貸款買樓的過程中被銀行辦了消費貸，即對消費者個人貸放、用於購買耐用消費品或支付各種費用的貸款。涉事的濮陽農村商業銀行周二發表聲明，表示已經成立工作專班對有關客戶逐一排查，採取有效措施，盡量滿足客戶訴求；針對貸款辦理過程中存在的違規問題，銀行將從嚴處理。

多名民眾稱自己的存量首套房貸利率降不了，一問才知還了兩年多的房貸，竟是個人消費貸款。所謂存量房，一般指未居住過的二手房屋；存量首套房貸是指，借款人實際住屋情況符合所在城市首套住房標準的存量住房商業性個人住房貸款。事件涉及濮陽農村商業銀行和台前農村商業銀行，同為河南省農村信用社分支機構。

涉及兩間銀行 至少40名貸款人在上述兩間銀行辦理房貸業務時，最終辦成了消費貸，涉及兩間銀行10多間支行。不少貸款人聲稱，銀行沒有提醒他們辦理貸款的性質。這些貸款大都發生在2021年，小部分發生在2022年初。

內地傳媒調查發現，濮陽兩家農商銀行2021年大量發放消費貸，這些本該用於推動消費的貸款，最終流向房地產市場。