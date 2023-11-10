黑龍江暴雪宿舍牆裂開 學府指伸縮縫

繼齊齊哈爾市一間中學體育館樓頂年中倒塌，黑龍江省佳木斯市另一體育館本周初亦發生坍塌事件，坐落哈爾濱市黑龍江中醫藥大學日前亦被揭發學生公寓不同樓層牆身出現裂縫。面對民眾憂慮，校方前天發聲明澄清，有關裂縫為預留「伸縮縫」，建築物不存在安全風險。

內地網絡周二流傳多張照片，只見黑龍江中醫藥大學某處學生寢室樓不同樓層均出現裂縫。發貼網民表示，哈爾濱正經歷暴雪，大家開始疑惑為何會在室內感到愈來愈冷、暖氣愈來愈涼，最終發現寢室樓裂開，罅隙最寬約有3厘米，不過校方僅用舊衣服及水泥等作簡單處理。

轉移176名學生 發貼網民接受內媒訪問後補充，涉事學生寢室樓是黑龍江中醫藥大學7號樓，共有6層，住有約200名學生，曾於2021年及2022年發生同類情況，工作人員當時曾用水泥修繕，詎料牆身最近再次開裂。資料顯示，黑龍江中醫藥大學始建於1954年，直至2021年獲批成為黑龍江省人民政府及國家中醫藥管理局共建高校。

被問及最新情況時，黑龍江中醫藥大學後勤部門工作人員前天強調，有關裂縫只是伸縮縫，樓內176名學生已獲轉移往學生寢室樓另一側。他解釋涉事宿舍為該校附屬醫院投資建設，由於樓體較長，須有抗震伸縮縫，去年出現裂縫時已接受鑑定，結果顯示沒安全隱患，今年再現裂縫後已委託有關單位鑑定。

與此同時，黑龍江中醫藥大學發聲明澄清，當得悉7號樓局部牆體出現裂縫後，校方立即邀請省內結構專家到場勘查及分析原因，依據監測數據，加上專家組研判，裂縫實為伸縮縫，縫邊兩側結構構件目前均未出現損傷損壞，結構構件受力未受影響，可繼續正常使用。

踏入11月，黑龍江多地迎來暴雪。黑龍江省氣象局預料，佳木斯東部、雙鴨山東部今天陰有中雪，局地大雪，齊齊哈爾南部、大慶、綏化南部、哈爾濱西部多雲，其他地區多雲有陣雪。

當踏入夜間及翌日白天，伊春南部、哈爾濱東部、佳木斯東部多雲之餘會有分散性陣雪，其他地區放晴有時多雲。本報綜合報道