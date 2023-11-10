中共開國少將文擊逝世 享年106歲

【本報綜合報道】中共開國少將、前總參炮兵部部長文擊因病醫治無效，周三在北京逝世，享年106歲。在抗美援朝戰爭雲山一役中，文擊指揮部隊與美軍激戰三晝夜，重挫敵軍。文擊離世後，目前健在的中共開國將帥僅餘兩人。

文擊是河北霸縣人，原名劉樹堂。他1937年參加八路軍，曾任炮兵師長、宣化炮兵學院訓練部部長、副院長兼訓練部部長，濟南軍區炮兵司令員，軍委炮兵副司令員兼參謀長，總參謀部炮兵部部長（副大區職）等職，1964年晉升為少將。

抗美援朝時曾殲美軍團 19歲的文擊1937年投筆從戎，奔赴抗日戰場，國共內戰期間隨延安炮校進入東北，屢立戰功。他1950年率志願軍炮兵第1師成為第一批入朝作戰的部隊，同年11月1日該師在雲山首次參戰，趁號稱「常勝師」的美騎兵第1師第8團與南韓軍隊換防期間發動攻擊，最終全殲美軍第8團。此戰其後成為抗美援朝的經典戰例。

文擊離世後，目前健在的開國將帥僅餘江西省軍區前政委張力雄少將，以及烏魯木齊軍區前副司令員王扶之少將，兩人皆年逾百歲。1955年至1965年，中共授予或晉升10名元帥、10名大將、57名上將、177名中將、1,360名少將，統稱「開國將帥」；這些人中，元帥、大將、上將、中將均已經離世。