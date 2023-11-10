中方批評英日對華說三道四 圖製造混亂

【本報綜合報道】英國和日本周二舉行外長加防長會談，並發表聯合聲明對台灣、新疆、西藏、香港、南海等問題表達關切，又呼籲中國敦促俄羅斯停止軍事侵略烏克蘭。中國駐英國使館發言人周三表示，台灣、新疆、西藏、香港事務純屬中國內政，任何外國包括英國、日本在內沒有資格說三道四；發言人批評兩國維護和平和人權是假，干涉中國內政、想在中國製造混亂是真，兩國的險惡圖謀絕不會得逞。

中國駐英國使館發言人指出，中國在東海、南海擁有無可爭辯的領土主權和海洋權益，堅決反對有關國家挑撥地區國家關係、製造對立對抗；在烏克蘭問題上，中國秉持客觀公正立場，積極勸和促談，反而一些國家熱衷於拱火澆油，不斷刺激矛盾，與推動和平解決的努力背道而馳。發言人呼籲英國和日本停止到處煽風點火、挑事生非，多做有助於地區和平穩定的事。

另外，日本外務大臣上川陽子周三在東京舉行的七大工業國集團（G7）外交部長會議期間，分別與加拿大、德國、意大利、法國外交部長舉行會談。除了中東局勢外，上川陽子也向美英以外的G7成員國，強調中國局勢的重要性，並爭取達成共識。