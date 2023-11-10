李顯龍談兩岸 指大陸非衝動好戰

【本報綜合報道】新加坡總理李顯龍周三在當地出席論壇時發言，認為中國大陸在台灣問題上並非「衝動好戰」，指陸方「希望台灣是『一個中國』的一部分」，但未確定如何實現；又指除非北京受挑釁，否則世界「不會一覺醒來發現他們（中國大陸）已經決定發動登陸戰」。分析指這番言論淡化兩岸衝突迫在眉睫的可能性。

外界預期中美元首下周在美國加州三藩市出席亞太經濟合作組織領導人非正式會議期間會面，李顯龍表示，雙方見面是積極的發展，但不會解決中美兩大經濟體之間面臨的所有挑戰，「不要指望一次會面就能讓一切變得甜蜜和輕鬆。」他又提到南海主權爭議，指東盟成員國菲律賓、越南、汶萊、馬來西亞，都在南海提出主權聲索，全部都希望與中國大陸之間達成一些安排，但亦與中國大陸有其他利害關係。

韓正訪星 冀推動兩國升級合作 另外，周二起訪問新加坡的中國國家副主席韓正，周三會見新加坡總統尚達曼及李顯龍。韓正表示，新加坡運用東方價值觀和國際視野推進現代化，走出一條符合本國國情的發展之路；中方願與新方高品質共建「一帶一路」，推動兩國合作項目提質升級，密切兩國人員往來和人文交流，用好用足雙邊合作機制，把兩國關係新定位落到實處，為區域繁榮穩定作出新貢獻。李顯龍指出，新加坡與中國傳統友誼深厚。