山東號編隊 穿台海隨時繞島

山東號航空母艦編隊動向

遠海演訓後首次 疑抗衡同區美航母 中國大陸山東號航空母艦編隊日前在菲律賓海遠航訓練，周一經台灣與菲律賓之間的海域駛往南海。台灣國防部昨日通報，山東號等中國大陸軍艦沿着台灣海峽中線以西駛往北方。外界估計若該編隊維持此前的規模，將意味訓練尚未結束，或破天荒將圍繞台灣航行，與台灣東部外海的美國兩艘航空母艦抗衡。

台灣國防部表示，山東號航空母艦編隊周三下午開始穿越台灣海峽，截至翌日上午經台灣北部海域持續向北航行，台灣軍方使用聯合情報、監視、偵察手段綿密掌握海空域動態，並檢派適切兵力監控應對。綜合台灣國防部及日本防衞省的通報，山東號航空母艦編隊上月26日過航巴士海峽由南海進入菲律賓海，期間一直在日本沖繩縣宮古島東南方及南方海域活動，兩者距離最近時430公里、最遠時1,380公里。

日本詳列山東號菲海活動規模 值得留意的是，這是中國大陸航空母艦完成在菲律賓海的活動後，首次穿越台灣海峽。山東號駐守海南島三亞綜合保障基地，今次無直接返回母港而是通過台灣海峽，背後有兩個均取決編隊規模的可能性，一是北上展開定期維修，二是延續在菲律賓海的遠航訓練。假如只有一艘至兩艘軍艦護航，第一個可能性比較大；若隨行軍艦數量與此前遠航訓練一樣，那麼第二個可能性比較大，甚至繞到台灣東部外海。

台灣國防部通報山東號動向時沒有說明隨行的軍艦數量，日本防衞省在周一發出的通報，詳細列出山東號航空母艦編隊上月28日至周日在菲律賓海活動的規模。除了航空母艦山東號外，第一天只有兩艘驅逐艦、兩艘護衞艦、一艘補給艦隨行，但接下來5天增至有9艘軍艦隨行；最後一天編隊是6艘軍艦，分別是山東號、3艘驅逐艦、一艘護衞艦、一艘補給艦，目前尚未知道這與穿越台灣海峽時的規模是否一樣。

與此同時，台灣國防部表示，由周三早上6時至周四早上6時，發現解放軍13架次飛機及5艘次艦艇在台灣周邊海空域活動；其中5架次飛機逾越海峽中線及進入台灣東南部空域，分別是北部兩架蘇30戰機及兩架殲10戰機，東部一架直9反潛直升機。

美兩航母上周與日艦船沖繩演習 美國因應以巴衝突在中東地區部署兩個航空母艦打擊群，也在西太平洋派遣相同數量的航空母艦打擊群，分別是來自加州的卡爾文森號、駐守日本的列根號；它們上周六至周三在日本沖繩島東南方至南方海域，與日本海上自衞隊直升機驅逐艦日向號演習。美國海軍未有公布兩艦的最新動向，外界不排除它們可能共同駛往南海。本報綜合報道