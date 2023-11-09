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6萬畝菊花待採摘
中國安徽省黃山市歙縣溪頭鎮盛放的萬畝菊花，近日陸續進入採摘期，滿園秋色映入眼簾。今年歙縣菊花種植面積為6萬公畝，產量達5,200噸。黃山貢菊有良好藥用功能和保健飲用價值，享有「菊中之冠」等美譽，與杭菊、滁菊、亳菊並稱中國四大名菊。
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