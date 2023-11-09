兩岸國際

6萬畝菊花待採摘
中國安徽省黃山市歙縣溪頭鎮盛放的萬畝菊花，近日陸續進入採摘期，滿園秋色映入眼簾。今年歙縣菊花種植面積為6萬公畝，產量達5,200噸。黃山貢菊有良好藥用功能和保健飲用價值，享有「菊中之冠」等美譽，與杭菊、滁菊、亳菊並稱中國四大名菊。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc