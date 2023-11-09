人工繁殖中華鱘 個半月誕120萬條

【本報綜合報道】中國長江三峽集團2023年度中華鱘繁殖工作於上月底結束，歷時近一個半月，繁殖數量為其開展中華鱘人工繁殖工作40年來最高，共繁殖120萬條中華鱘魚苗。三峽集團所屬長江生物多樣性研究中心耗時5年，實現中華鱘繁殖從「萬條」到「10萬條」再到「100萬條」的大幅跨越。

研究中心近年來系統研究了中華鱘親魚性腺發育調控、營養強化、規模化培育、親魚復健及保活等關鍵技術，建立以子二代中華鱘為主、年齡梯隊完備的人工種群梯隊，完善了魚類早期性別鑑定技術，探明關鍵因子對魚類生長發育的影響，對中華鱘人工種群進行精準調控，形成了完整的中華鱘全人工繁殖技術體系。

大規模放流長江 補充野生種群 中國自2009年起禁止科學研究捕撈野生中華鱘，在此情況下，研究中心率先突破了中華鱘全人工繁殖技術。其在連續多年取得中華鱘全人工繁殖成功同時，堅持每年向長江大規模放流中華鱘，有效補充了此一極危級物種的野生種群資源。