澳洲電訊商斷網半天 逾千萬用戶怨聲連連

癱瘓交通醫療支付系統 原因未明 澳洲第二大電訊商Optus旗下固網電話、流動電話及互網聯服務昨天凌晨出現故障，除了全國超過1,000萬名用戶及40萬間企業對外溝通受阻，國內交通、醫療及支付系統亦陷入混亂，直至同日下午回復正常。政府相關部門正檢視斷網原因，初步排除是黑客所為。

踏入當地昨天凌晨4時（香港時間昨天凌晨1時）左右，多名Optus用戶紛紛在網上抱怨，他們發現無法接聽或撥打電話，就連互聯網服務亦同樣出現問題，受影響地區包括維多利亞省墨爾本及新南威爾士省悉尼等地。Optus隨後發聲明提到已得悉事件，正努力查明原因，為此感到歉意。

由於出現斷網問題，墨爾本部分列車公司備用系統亦受影響，導致服務一度受阻，直至早上才逐漸恢復行駛。一名居住墨爾本西區乘客表示，她早上在富茨克雷區落車打算轉搭另一班列車，卻被告知服務已經取消，偏偏列車公司沒有安排替代方案，因此無法上班。

固網電話無法打通求助 除了多地交通出現問題，當地私營醫療集團亦投訴，旗下70間醫院及診所飽受影響，部分醫院無法撥打電話。另有一名醫護人員指出，他無法替心臟驟停病人叫救護車，不得不跑到街上，向遛狗人士借用電話。對於Optus提到用戶若遇緊急情況可打「000」緊急求助電話，民眾卻發現對象僅限流動電話用戶，固網電話用戶根本無法向外求救。

與此同時，全國部分銀行櫃員機及其他支付系統亦一度無法提供服務。一名身處悉尼商業區、從事金融行業女士承認，當沒有手機，她幾乎甚至也做不了，又指自己不能使用網上地圖尋找銀行，基本上不知自己身在何處。

英媒炮轟核心基建脆弱 通訊部長羅蘭（Michelle Rowland）強調，政府正尋求Optus提供更多與故障有關資訊，以及預計何時能夠恢復服務。她稱當地出現斷網令人擔憂，理由是網絡對消費者及企業至關重要。

直至當地下午5時49分（香港時間昨天下午2時49分），Optus透過網交平台宣布恢復正常服務，客戶能夠再次上網，並為此次斷網事件道歉，感謝客戶耐心等待，卻無提及詳情。有英國傳媒批評，澳洲出現大規模斷網，導致全國陷入混亂，或反映當地核心基建項目脆弱。本報綜合報道