美對台積欠軍售 戰機坦克最多

【本報綜合報道】美國持續支援烏克蘭導致軍工產能緊張，對台灣的軍售交付延誤。美國智庫卡托研究所周一整合資料分析，美國積壓對台軍售項目總額191.7億美元（約1,495億港元），單是F16戰機與M1坦克達100億美元（約780億港元）。台灣國防部昨日表示，各軍售案由台美合作，透過專案團隊管理進度，協助加速交付。

美國行政部門未公布積欠台灣的軍售詳情，但據統計，美方積欠台灣軍品中傳統裝備佔最大類達63.2%，其他還有不對稱裝備佔22%，以及彈藥佔14.8%。積欠F16C/D Block 70戰機涉款80億美元（約624億港元），M1A2T坦克涉款20億美元（約156億港元）。其他遲交傳統裝備還包括M109A6自走炮、F16戰機紅外線偵搜系統、方陣近迫武器系統等。

卡托研究所指出，資料顯示美國積欠品項中大多是傳統裝備，除佔了台灣有限國防資源的大部分，亦很易遭解放軍鎖定並摧毀，認為美國未來應優先售台更具戰場存活能力及較能負擔的不對稱戰力與彈藥。台灣國防部回應稱，軍售案由美國政府保證，屬安援合作、非營利性質，並無訂定未如期履約的罰則。雙方將持續循國安、外交及國防體系協商合作，確保各軍售案如期交運，共同維護區域和平穩定。

台憂大選前遭陸施壓 另外，台灣陸委會近日舉行諮詢委員會議，聚焦近期陸美互動對兩岸關係的影響，有委員認為如未來半年陸美關係沒法緩解，中國大陸或在台灣選舉前後對台採取複合性施壓行為。