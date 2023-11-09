倘愛沙尼亞設台北代表處 陸撤大使

【本報綜合報道】愛沙尼亞傳媒周二報道，該國議會愛中友好小組主席基維米亞吉（Toomas Kivimagi）透露，中國大陸駐愛沙尼亞大使郭曉梅預先通知，若愛沙尼亞容許台灣以台北名稱在當地開設經濟或文化代表處，意味陸方大使離開當地。

基維米亞吉表示，郭曉梅發起在議會與愛中友好小組成員的會談，並表達對台灣外長吳釗燮昨訪問愛沙尼亞，以及愛沙尼亞政府打算允許台灣在塔林開設代表處的關切。基維米亞吉稱：「我們作為一個民主國家不合適說誰可以去愛沙尼亞，誰不可以，但就開設代表處而言，這無疑是一個非常嚴峻的問題和挑戰。」

此前，愛沙尼亞外長薩克納表示，政府成員準備與吳釗燮會面，因為愛沙尼亞堅持一中政策，不承認台灣是獨立國家，但同時指與台灣在經濟、教育、文化、民間組織交流等領域的關係非常重要，並指願意倣效其他歐盟國家，同意在塔林設立非外交性質的台灣經濟或文化代表處。

王毅會見愛爾蘭副總理 另一方面，中共中央政治局委員、外交部長王毅周二在北京與愛爾蘭副總理兼外交部長馬丁舉行正式會談。王毅表示，中歐合作大於競爭，機遇多於挑戰，希望愛方繼續為推動中歐關係發展發揮建設性作用。