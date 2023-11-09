耿爽促以巴停火 譴責襲擊平民
【本報綜合報道】中國駐聯合國副大使耿爽近日在聯合國大會第四委員會發言，呼籲加薩地帶衝突方回應國際社會關於停火止戰的壓倒性呼聲，立即停止敵對行動、脫離接觸，全力防止局勢升級；又再明確一切針對平民的暴力和襲擊都應被譴責。
中方出席支援加薩人道會議
耿爽指以巴新一輪衝突爆發以來，被佔領土上巴勒斯坦民眾、特別是加薩地帶民眾的命運，牽動全世界的敏感神經；230萬名無辜平民正在狂轟濫炸中淒惶度日，即使身處醫院、學校、難民營和聯合國設施也難以幸免於難；水、電、食品、燃料供應已被切斷近一個月，到處都是饑腸轆轆的兒童和走投無路的母親，用聯合國秘書長古特雷斯秘書長的話說，加薩地帶的民眾正面臨雪崩式的災難。
中方呼籲以色列作為佔領方履行國際法義務，盡快恢復加薩基本生存物資供應，保障當地通訊，保證救援通道暢通，停止對加薩民眾的集體懲罰；堅決反對針對巴勒斯坦民眾的強迫流離失所和強制遷移，呼籲立即撤銷加薩北部緊急疏散令。
另外，中國外交部昨日表示，中方支持阿拉伯回教國家團結一致，加大斡旋努力，推動以巴衝突停火止戰，恢復和談，中國政府中東問題特使翟雋將出席今日在法國舉行的支援加薩地帶平民國際人道主義會議。翟雋周二應約會見美國駐華大使伯恩斯，雙方就當前以巴衝突、中東局勢等問題交換意見。
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