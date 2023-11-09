耿爽促以巴停火 譴責襲擊平民

【本報綜合報道】中國駐聯合國副大使耿爽近日在聯合國大會第四委員會發言，呼籲加薩地帶衝突方回應國際社會關於停火止戰的壓倒性呼聲，立即停止敵對行動、脫離接觸，全力防止局勢升級；又再明確一切針對平民的暴力和襲擊都應被譴責。

中方出席支援加薩人道會議

耿爽指以巴新一輪衝突爆發以來，被佔領土上巴勒斯坦民眾、特別是加薩地帶民眾的命運，牽動全世界的敏感神經；230萬名無辜平民正在狂轟濫炸中淒惶度日，即使身處醫院、學校、難民營和聯合國設施也難以幸免於難；水、電、食品、燃料供應已被切斷近一個月，到處都是饑腸轆轆的兒童和走投無路的母親，用聯合國秘書長古特雷斯秘書長的話說，加薩地帶的民眾正面臨雪崩式的災難。