衝突一個月 以軍掃蕩加薩城 稱哈馬斯領袖困地堡

以色列國防軍繼續進攻巴勒斯坦加薩地帶北部重地加薩城，總理內塔尼亞胡周二聲言軍隊深入敵陣的程度，是回教激進組織哈馬斯從未想像；國防部長加蘭特指軍隊正在加薩城「中心地區」行動，目前收緊對該城的包圍，更稱哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）正在地堡躲藏並與同黨失去聯絡，揚言消滅他。

周二正正是哈馬斯一個月前，越境突襲以色列西南部。內塔尼亞胡當天在特拉維夫向全國發表講話讓國民知悉最新戰況，形容國防軍在戰爭動用的力量，是哈馬斯從未遇過，加薩城已經被包圍，「我們在城內行動，我們每小時、每天加強對哈馬斯施加的壓力」。他宣稱至今在地面及地底消滅數千名恐怖分子，部分人策劃及參與對以色列的越境突襲；地面行動摧毀「無數」哈馬斯指揮中心、據點、地下隧道。

堅持「沒人質獲釋就不停火」 除了對付南部的哈馬斯外，以色列亦應對北部的黎巴嫩武裝組織真主黨。內塔尼亞胡指國防軍在北部戰線同時防禦及攻擊，以方不會接受真主黨或哈馬斯從黎巴嫩「傷害我們的社區及同胞」，警告真主黨不要介入戰爭，否則將犯下最大的錯誤。對於解救被哈馬斯擄走的人質，他強調「沒有人質獲釋就沒有停火」的立場，自己亦向外國領導人表明，若以色列在戰爭敗陣，他們將面對受哈馬斯鼓舞的恐怖主義。

加蘭特同日發表講話，形容加薩地帶是人類有史以來，建立的最大恐怖分子基地，並指地面部隊與海軍及空軍協調後，全方位突襲哈馬斯的陣地。他與內塔尼亞胡在停火的立場一樣，表明「我們將繼續下去直至勝利、直至人質回家」；又呼籲加薩城所有居民撤離前往加薩地帶南部地區免受傷害，「我們將摧毀哈馬斯，我們無意傷害平民」。加蘭特表示，在戰爭結束後，加薩地帶不會由以色列或哈馬斯管治。

美國總統拜登周二證實，前一天與內塔尼亞胡通電話時，要求對方考慮在加薩地帶人道停火。他無交代對方回應，只稱周二未有機會再次通電話。白宮國家安全委員會發言人柯比強調，以色列不應該重新佔領加薩地帶，加薩地帶亦不可能由哈馬斯治理。

阿巴斯遭伏擊證謠言 另外，網上流傳巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯的車隊遭伏擊，片段其後確認為毒販早年在賈拉佐尼難民營駁火；巴勒斯坦當局澄清伏擊的報道不實。本報綜合報道