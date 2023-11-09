日長程導彈加速開發費 列預算
【本報綜合報道】日本傳媒昨日報道，日本防衞省初步決定在2023年度補充預算案，列入裝備品購置費和設施建設費合共8,130億元（日圓‧下同，約422億港元）。對於具備對敵基地攻擊能力、自行研發的長射程導彈，將列入1,523億元（約79億港元）作為盡早購置費用。
沖繩美軍機場搬遷 涉16億
日本國產導彈正在開發，計劃2026年度購入提升陸上自衞隊12式陸基反艦導彈射程的「性能提升型」以及島嶼防衞用的「高速滑翔彈」。分析指，通過把費用列入補充預算可望加速開發步伐；防衞大臣木原稔表示，欲把2026年度部署的計劃提前。圍繞裝備品的採購，防衞省為了補充因日圓貶值的價格高漲、陷入不足的經費問題，準備249億元（約12億港元）。
在美軍整編方面，防衞省確保2,684億元（約139億港元）用於計劃航空母艦艦載機陸上模擬起降訓練，轉入鹿兒島縣西之表市馬毛島跑道建設等項目。對於沖繩縣美軍普天間機場搬遷至名護市邊野古，也列入建設費326億元（約16億港元）。
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