美 日 32軍機沖繩周邊演習 針對中國

【本報綜合報道】美國與日本在菲律賓海舉行涉及兩艘航空母艦的演習周三結束前夕，雙方在同一地區的空域實施大型聯合訓練，合共出動32架不同型號軍機，包括隱形戰機及戰略轟炸機，宣稱強化美日同盟的威懾及反應能力，被指是針對中國。

根據日本航空自衞隊與美國空軍發出的新聞稿，這場戰術演習周二在日本沖繩縣周邊空域舉行，參與的軍機分別是日本航空自衞隊4架F15J戰機，美國空軍兩架B52H戰略轟炸機、兩架KC135空中加油機、兩架KC46空中加油機，美國海軍4架F35C隱形戰機、12架F18戰機、兩架EA18G電子作戰機，美國海軍陸戰隊4架F35B隱形戰機。

值得留意的是，參與演習的B52H戰略轟炸機來自關島安德森空軍基地，F35C隱形戰機來自航空母艦卡爾文森號，該艦日前與姊妹艦列根號在菲律賓海與日本海上自衞隊直升機驅逐艦日向號演習。外界關注上述兩艘美國航空母艦之後會否駛往南海。

駐日美軍開始用MQ9無人機 另一方面，日本傳媒昨日引述日本防衞省相關人士報道，駐日美軍開始使用在沖繩縣嘉手納空軍基地部署的MQ9無人機；沖繩縣一直認為有關做法與減輕基地負擔背道而馳，反對有關部署。這批為數8架的無人機去年11月起臨時部署鹿兒島縣鹿屋市海上自衞隊航空基地，強化對日本西南海域的警戒監視，之後轉移部署沖繩縣。