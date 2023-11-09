禮物爆炸 烏總司令顧問亡

查斯提亞科夫

【本報綜合報道】烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內一名顧問，周一生日當天在家中引爆手榴彈當場死亡，其13歲兒子重傷留醫、11歲女兒輕傷。扎盧日內證實其顧問的禮物中有不明爆炸裝置引爆，對死者家人表示最深切慰問。內政部調查認為死者操作不慎引爆手榴彈，國家調查局已經介入案件。

死者是39歲陸軍少校查斯提亞科夫（Hennadii Chastiakov），內政部長克里緬科表示，初步調查顯示事主當天帶同僚所送的禮物下班回到基輔家中，向家人展示禮物；當展示裝有D5西式新型手榴彈的禮盒時，兒子拿走手榴彈把玩並試圖拔出保險拉環，他奪過手榴彈一刻拉環被拔出而引爆。警方在公寓發現5枚同款手榴彈，並在贈送者辦公室搜出兩枚手榴彈，將送往檢驗。

獲贈手榴彈形酒杯 《烏克蘭真理報》引述死者妻子透露，查斯提亞科夫帶回家的禮品袋裝着一瓶酒和手榴彈形狀的酒杯，他打開禮盒時引發爆炸。報道引述贈送手榴彈的男子聲稱，他曾經警告事主手榴彈是真品。總參謀部消息人士指，死者畢業於敖德薩軍事學院，非常清楚如何使用手榴彈。

扎盧日內形容，今次事情對軍方和自己而言都是重大損失，痛苦難以言表，指查斯提亞科夫自俄烏戰爭爆發以來就是其可靠朋友，把自己一生完全奉獻武裝部隊和反抗俄羅斯侵略。