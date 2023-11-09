美促增核透明度 華籲尊重
【本報綜合報道】中美兩國周一在華盛頓就核武器控制問題舉行會談，由美國助理國務卿斯圖爾特和中國外交部軍控司司長孫曉波主持。美國國務院周二表示，美方強調中國提高核透明度的重要性，並採取實質措施管控和減少核和太空在內的多領域戰略風險。中國外交部昨日指，中方闡述在軍控及防擴散問題上的立場及政策。
美國國務院在新聞稿指出，美方代表團成員包括國務院、國防部、能源部、白宮國家安全委員會的高級官員，中美雙方就軍控和防擴散相關問題進行坦誠、深入的討論，致力保持開放的溝通渠道，負責任地處理中美關係。美方強調需要促進穩定，協助避免出現無限制的軍備競賽，管控競爭以免演變成衝突。新聞稿提到，這次會議是在最近一系列中美高層接觸後進行。
中國外交部昨日表示，這是一場軍控與防擴散磋商，中美雙方圍繞《不擴散核武器條約》、五核國（中英美法俄）合作、核安全、防擴散與出口控制、生化履約、外空安全、常規軍控等廣泛議題，深入、坦誠、建設性交換意見。
中方強調雙方應該秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，切實尊重彼此主權、安全、發展利益，增進戰略互信，致力於維護國際軍控與防擴散體系。
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