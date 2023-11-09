美促增核透明度 華籲尊重

【本報綜合報道】中美兩國周一在華盛頓就核武器控制問題舉行會談，由美國助理國務卿斯圖爾特和中國外交部軍控司司長孫曉波主持。美國國務院周二表示，美方強調中國提高核透明度的重要性，並採取實質措施管控和減少核和太空在內的多領域戰略風險。中國外交部昨日指，中方闡述在軍控及防擴散問題上的立場及政策。