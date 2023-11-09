專家憂引致軍備競賽

【本報綜合報道】俄羅斯退出《歐洲常規武裝力量條約》，意味這條涉及歐洲地區的軍備控制條約隨時失效。專家認為，由於俄方一早停止執行條約，所以今次的做法沒有分別，但仍然對此表達憂慮，有必要防止競爭演變為軍備競賽。

俄2007年已停止執行 美國傳媒報道，英國智庫國際戰略研究所戰略、科技及軍備控制項目主任阿爾貝克（William Alberque）表示：「我們現時需要更大的透明度，更多減少風險的行動，更多我們稱之為針對競爭而設的護欄。我們從根本上需要管控競爭，使之不會導致軍備競賽。」有意見認為，當美俄停止執行《歐洲常規武裝力量條約》的規定時，很可能互相增加在歐洲地區的常規軍事力量，令原本已經緊張的局勢惡化。

美國軍備控制及不擴散中心高級政策主任埃拉特（John Erath）認為，俄羅斯2007年停止執行條約的規定，所以今次退出的影響差不多是零，更形容這條約已經失效多年，今次只是進一步承認這個事實。德國喬治‧馬歇爾歐洲安全研究中心教授多瑙伊（Pal Dunay）提到，俄羅斯仍是締約國時，需向其他締約國提交關於常規兵力的年度報告；俄方沒遵守這個規定之餘，更從其他締約國接收相關訊息。

美國國會參議院外交關係委員會歡迎美國政府暫停執行《歐洲常規武裝力量條約》，參議員卡丁（Ben Cardin）及里施（Jim Risch）周二發表聲明，認為美方可以利用今次機會，重新評估在歐洲地區的兵力態勢，確保已經準備好威懾俄羅斯對美國國家安全利益的任何威脅，「包括針對我們的北約盟友及其他地區夥伴」。