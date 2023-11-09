俄退出 美國北約停參與 常規武裝條約廢武功 削弱軍控

俄羅斯外交部周二表示，當天凌晨零時完成退出《歐洲常規武裝力量條約》（下稱《條約》）的全部程序，批評美國擴大北約組織令《條約》名存實亡。美國及北約組織譴責俄方再次破壞歐洲—大西洋地區安全、以規則為基礎的國際秩序，宣布一個月後暫停執行《條約》，指僅一方遵守規定是「不可持續」。

《條約》1990年11月19日簽署，締約方分別是美國為首的北約組織，以及後來隨冷戰結束、蘇聯解體而解散的華約組織；主要條款是以平等方式，為兩個集團組織在歐洲「側翼地區」的常規武裝力量設置最高水平，涉及戰鬥坦克、裝甲作戰車輛、火炮、作戰飛機、攻擊直升機。經過東西德兩國統一、蘇聯解體、華約組織解散、捷克斯洛伐克分裂為兩個國家，30個國家成為締約國，條約1992年11月9日生效。

俄歸咎美擴大北約組織 俄羅斯外交部表示，這份2007年被俄方暫停執行的國際法律文件，最終成為俄國歷史；又指《條約》在冷戰結束時締結，當時形成基於合作之全球和歐洲安全新架構似乎是可能的；雖然《條約》提供安全保障，例如削減兵力的過程是對等而非單方面，但美國破壞冷戰後的安全體系，展開北約組織的擴大程序，令聯盟國家公然規避條約的限制，俄方16年前決定暫停參與《條約》，直至北約組織認真執行為止。

德強調與盟友不會退出 俄羅斯外交部提到，考慮到北約組織對烏克蘭衝突的直接責任，以及接受芬蘭及瑞典加入成為成員國，俄方從根本安全利益角度出發後，認為《條約》已經是不可接受；又強調要確保歐洲地區的軍事安全，首要是必須考慮俄羅斯的利益。今年5月10日，俄羅斯關於廢止《條約》的法令草案提交聯邦會議國家杜馬審議；國家杜馬同月16日通過並支持廢止，總統普京於同月29日簽署有關法令，最終完成退出程序。

北約組織發表聲明，指《條約》對歐洲—大西洋地區安全架構具備作為基石的重要作用，但基於俄羅斯的做法，作為締約國的部分北約組織成員國決定暫停執行，聲稱此舉是根據國際法賦予的權利，並得到全體北約組織成員國支持。聲明重申北約組織對常規軍備控制的作出承諾不變，指這是歐洲—大西洋地區安全的關鍵要素。德國外交部強調不會與盟友退出《條約》，有意繼續遵守對武器數量限制的規定。

白宮國家安全顧問沙利文表示，俄羅斯退出《條約》及繼續入侵烏克蘭，從根本上改變對締約國遵守規定必不可少的狀況，也徹底改變《條約》的義務，因此美國12月7日起暫停對其他締約國履行《條約》的義務。他稱這將強化北約組織的威懾及防禦能力，理由是移除對影響軍事策劃、部署、演習的限制；北約組織繼續透過減少風險、預防誤解、避免衝突、建立信任，追求增強歐洲地區穩定以及安全的措施。本報綜合報道

德國根據《歐洲常規武裝力量條約》拆解裝甲作戰車輛。 軍控條約屢淪廢紙 羅馬尼亞檢查員（右）在德國參與《歐洲常規武裝力量條約》演習。 《歐洲常規武裝力量條約》