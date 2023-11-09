與女主播開房遭勒索 四川住持停職

【本報綜合報道】四川省成都市一間寺廟的住持近日爆出與女主播發生性關係後，被對方丈夫偷拍敲詐勒索，涉款320萬元（人民幣‧下同，約348萬港元）。成都市民族宗教事務局周二證實，該住持為成都市蒲江石象寺住持張×，其住持職務被暫停。針對張×作為住持何以能夠支付巨款，當局指他自己有一部分資金，其餘部分是借款，具體數目還在核查。

有關張×和女子發生不正當關係的處理，成都市民族宗教事務局工作人員稱，事件肯定要按照宗教事務條例和宗教教職人員管理辦法，進行嚴格處理。待司法機關結案之後，該局會按程序啟動問責。至於張×是否涉及挪用寺廟香火錢，該工作人員稱現在還不能準確地回答，正調查涉案資金來源。按照管理辦法，寺廟香火錢和宗教場所的財務都有嚴格監督。據報張×曾派兩名徒弟出面談判，工作人員則稱具體情況由公安機關偵辦。

支付130萬元 當局核查資金 內地傳媒周二報道，張×2020年底在直播間選購紅木家具時與女主播蔡×相識，翌年兩人在酒店內發生關係，被女方的丈夫錢×發現。錢×於是偷拍張×與其妻發生關係的影片再敲詐巨款。張×支付其中約120萬元（約130萬港元）後報警，案件周日在雅安市名山區法院開庭審理，目前未宣判。

張×法號釋照杰，曾經身兼四川省佛教協會副會長、成都蒲江縣佛教協會會長等職。四川省政協十二屆常委會第二十次會議去年12月審議通過政協四川省第十三屆委員會委員名單，其中釋照杰為宗教界委員。