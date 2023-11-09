實驗室傳集體患癌 中山二院：3人確診無學生

內地網絡前天流傳，多名廣東省中山大學孫逸仙紀念醫院（中山大學附屬第二醫院）乳腺外科團隊學生疑受實驗環境及試劑影響相繼患癌。中山二院昨天澄清，乳腺腫瘤中心實驗室確有3人患癌，其中兩人是乳腺外科醫生，餘下一人是外地來院進修人員，並無在讀學生患癌。

一名網民提到，中山二院某蘇姓導師及宋姓導師所帶課題小組，出現集體定向患癌情況。根據文章附設聊天截圖顯示，有人認為多人患癌是實驗室試劑造成，另有人宣稱今年在乳腺外科已有6名學生患癌，觸發網絡一陣熱議。

均為乳腺外科人員 面對群眾質疑，中山二院昨天凌晨發文澄清，乳腺腫瘤中心實驗室沒有在讀學生患癌，兩名患病乳腺外科醫生分別為黃姓女子和劉姓男子。其中黃女於2017年至2022年曾在中山二院攻讀博士學位，期間在乳腺腫瘤中心實驗室學習，2022年7月博士畢業後入職乳腺外科，從事臨床工作，直至2023年10月證實患上胰腺癌，接受手術後情況穩定。

一人離開翌年確診 至於劉男則於2013年至2018年在中山二院攻讀博士學位，也在乳腺腫瘤中心實驗室學習，直至2018年8月博士畢業後加入乳腺外科，同樣從事臨床工作，直至2023年6月證實患有滑膜肉瘤，經手術後目前恢復良好。

餘下一名進修人員則是某外地醫院畢業博士生，2021年前來進修一年，一樣曾在乳腺腫瘤中心實驗室工作，已於2022年4月離開廣州，直至2023年在外地證實患上乳腺癌。

中山二院強調，乳腺腫瘤中心實驗室自2009年啟用以來，至今培養了超過200名學生，成立以來實驗室一直嚴格按照規範統一管理，對所有實驗人員開展實驗前安全及規範操作培訓，歡迎有關部門組織第三方機構評估調查。本報綜合報道