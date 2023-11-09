東北降雪未停 內地續發預警

【本報綜合報道】內地中央氣象台昨日繼續發布暴雪藍色預警，當天早上8時至今日早上8時，遼寧北部、吉林中部和東部山區、黑龍江中部偏南地區有大雪，部分地區暴雪達10毫米至14毫米，新增積雪深度兩厘米至8厘米，局部地區可達10厘米左右。內蒙古阿爾山市有新能源巴士因天冷而暫停營運。

東北降雪持續發展，黑龍江、吉林等地部分地區有大到暴雪，東北前期降雪明顯，當局提醒民眾注意防範連續降雪的疊加影響。東北降雪今日減少，南方的江南等地這兩天多降雨天氣，江淮南部、江南大部、廣東西北部等地部分地區將有中到大雨。未來數天影響內地的冷空氣仍然頻繁，本周末前後中東部氣溫將大面積創今年下半年來新低，局部地區降幅逾10℃。

內蒙古有巴士需停運 阿爾山市宏盛公交客運公司周二發布通知，因氣溫驟降，天氣轉冷，車輛續航里程無法滿足現有營運里程，所有巴士一度暫停營運。該公司當晚宣布恢復運行，經市政府各部門協調，向大興安旅遊公司借用兩輛燃油車確保民眾乘車，昨日早上6時半恢復阿爾山伊爾施往返車輛。市內各部門將推進阿爾山市內充電樁盡快投入使用，恢復新能源車輛運行。