台涉毒風波 女網紅與夫拍片認錯

【本報綜合報道】台灣多名網紅涉毒，其中蕾菈夫婦（即湯宇及蕾菈二人）因涉嫌持有大麻周一遭新北警方逮捕，接受地檢署偵訊後無保請回。夫婦倆曾經否認吸食大麻，但兩人周二晚上發布一段逾8分鐘影片，蕾菈聲淚俱下道歉，承認有吸食。

蕾菈在影片痛哭承認說謊：「在第一時間，我否認了一切，那是不對的、是違心的，我常常都說，我們都應該要面對最真實的自己，所以我想要向所有人承認我的錯誤，我做了全天下的媽媽都不該做的事情。」她承認確實有吸食大麻的行為，不管是在台灣還是泰國都有，表示說謊的原因是不想自己的孩子受到傷害，而道歉是因為想教育孩子誠實是最重要；又稱會接受「所有後續發生的事情」，接受「司法對我一切的判決，也願意接受所有社會大眾對我的輿論」。她承諾不會再犯：「我很抱歉，對不起我說了謊，對不起我吸了毒，我也不會再做這些事情」。

冀公眾言論勿傷害孩子 坐在蕾菈身旁的湯宇也承認犯錯，表示經過兩天的沉澱，「我跟我的妻子決定好好的面對未來所有的事情，我們不會找任何理由，因為我們就是做錯了，那現在呢就是會接受所有的批評」，亦會一併接受所有司法程序，並向所有喜歡他們或是支持着他們的人道歉。蕾菈之後說，希望公眾的言論不要傷害孩子，在她女兒面前「不要對她說你的媽媽吸毒這些話」。

此外，影片亦附有道歉聲明：「關於新聞誤刊想做以下說明，我們絕對沒有從泰國攜帶任何毒品入境或走私，也從來沒有在孩子面前有吸食的行為，請新聞媒體能夠高抬貴手，再次感謝大家，也很抱歉浪費了這麼多社會資源。謝謝大家對於我們的批評指教，我們都接受，希望大家有任何評論都請針對我們，不要提到孩子們，再次向社會大眾道歉，對不起，我們錯了。」