黑龍江倒塌成風 殯儀館冧簷篷

體育館日前事故奪3命 驗收花2年惹疑 黑龍江省佳木斯市樺南縣悅城體育俱樂部周一部分坍塌，造成3人死亡、兩人受傷。內媒連日質疑，涉事體育館驗收時間為何長達兩年，當中是否存在問題之際，省內七台河市殯儀館簷篷前天亦被暴雪壓毀，沒有造成人命傷亡。

悅城體育俱樂部是位於樺南縣育才路北段的悅城廣場綜合體7號樓，由黑龍江省悅城房地產開發有限公司於2017年7月開始建設，直至2018年7月竣工，施工單位為黑龍江海峰偉業建築安裝工程有限公司，監理單位則為佳木斯三江建設監理公司，直至2020年7月通過驗收，即代表經過兩年時間才完成相關手續。

為了了解體育場館從竣工到驗收一般需要多少時間，內媒翻查武漢市政府網站資料，結果發現建築規模及工程難度較悅城體育俱樂部更大的武漢大學學生體育活動中心，項目驗收若按以往流程的確需花大約半年時間，不過它透過採用聯合驗收模式，從申請聯合驗收到通過僅用一周時間。

一般驗收交付約花數月 針對外界質疑悅城體育俱樂部為何竣工兩年才通過驗收，一名建築行業資深從業員提到，當建設項目竣工後申請驗收時，需向多個部門提交資料，而驗收交付時間長短不一，從十多天到數月不等。他指在實際操作過程中一旦出現竣工資料不合格或其他關係沒理順等情況時，驗收時間可長達2、3年。

除了質疑驗收時間，內媒另發現黑龍江省悅城房地產開發有限公司已於2022年注銷，而黑龍江海峰偉業建築安裝工程有限公司曾於2016年轉手，不過新東主岳城棋過去沒有管理建築公司或大型建築項目經驗，至今已在樺南縣先後中標承建多個市政工程和保障性居住工程建設項目。

七台河市維持暴雪級別 相隔大約一天時間，七台河市民眾發現當地一間殯儀館簷篷亦被積雪壓壞。殯儀館工作人員隨後證實建築物的確受損，事件中無人傷亡。據該市氣象局公布，當地由周一下午到夜間續降雪，縱使間中暫停，總降雪量仍達暴雪級別。本報綜合報道