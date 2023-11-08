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波蘭袋鼠 齊出走
波蘭的動物救援人員近日在北部地區尋找一隻逃跑的袋鼠，並在尋找其下落的過程中再度接報，獲知南部也有一隻袋鼠逃跑。當地居民被要求在晚上點亮門廊燈，藉此將袋鼠引誘到封閉的區域。動物保護組織強調，袋鼠是野生動物，不適合大部分居民飼養。
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