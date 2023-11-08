流落英近150年 4原住民頭骨返台

【本報綜合報道】流落英國近150年的4具台灣原住民遺骨周日晚上運回台灣，翌日寄藏台灣史前文化博物館南科考古館內，未來將進行約4個月的形態學研究工作，並在族人同意下進行脫氧核糖核酸（DNA）鑑定及比對，屬台灣史上國際遺骨返還首例。

涉牡丹社事件 現交南科考古館 台灣1874年發生牡丹社事件，日本以琉球漂民在台遇害為由出兵台灣，與牡丹、高士部落原住民發生激烈戰爭，最終把12顆原住民頭顱帶回日本，其中4具被輾轉帶到英國後，放在愛丁堡大學收藏。台灣原住民族委員會前年11月根據聯合國原住民權利宣言的精神，寫信給愛丁堡大學要求返還骸骨，校方去年7月回信同意。原住民族委員會上月底率團一行19人飛往英國，迎回祖先骸骨。

南科考古館前日舉行牡丹社事件遺骨寄藏儀式，先說明追回遺骨的過程，再由高士佛社巫師張順枝進行傳統呼召祈福儀式，牡丹鄉也致贈安置寄藏紀念信物給南科考古館。牡丹鄉長潘壯志表示，能在明年牡丹社事件滿150周年前夕，從萬里之外將祖先迎回，相當感動。研究牡丹社事件的排灣族人高加馨表示，今次經由返還遺骨可真切見證，期盼透過鑑定得知遺骨來自部落哪一個家族，帶領牡丹奮勇抗戰，並讓祖先遺骨回歸故土。