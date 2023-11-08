韓斥朝動搖無核化 籲華勿強遣脫北者

【本報綜合報道】南韓統一部長金暎浩周一敦促中國積極合作，保障在華境內脫北者獲得國際法規上的人權，讓他們按個人意願前往想去的國家，強調不應該強制遣返。他批評北韓利用當前國際混亂局勢和陣營對立，通過拉攏中國及俄羅斯，動搖國際社會為實現北韓無核化所推進的合作體系。

美國智庫戰略與國際研究中心與南韓統一部在華盛頓主辦2023朝鮮半島國際論壇，統一部特別輔佐官高英煥代讀金暎浩的主旨演講稿。金暎浩表示，期待國際社會團結與合作有助於解決脫北者問題，強調韓方原則是收容所有希望入境南韓的脫北者；又指南韓政府不追求通過力量改變現狀，並為通過對話與合作實現北韓無核化與半島和平繁榮而努力，對於北韓的錯誤選擇，韓美日三國通過安全合作及時遏制。

韓將發射首枚自製間諜衞星 另外，南韓計劃本月30日在美國加州范登堡太空軍基地發射首枚自製間諜衞星，監視北韓軍事動向。南韓傳媒引述南韓國家情報院有關人士指，該院掌握到北韓推進新設駐外外交機構的動向，並密切關注有關情況。有推測認為，由於北韓駐外外交機構需要自行籌措營運經費，並把部分資金上繳當局，朝方考慮新設常駐機構的對象，可能是默許其開展這些活動的國家和地區。