英送審罷工新規定 列車服務須保四成

受連串工業行動影響，英國今夏實施《罷工（最低服務水平）法》應對，最新規定要求鐵路工人等須在罷工發生期間維持重要公共服務，例如列車須維持至少四成服務，已於翌日提交國會審批。首相辛偉誠解釋，政府正盡力阻止工會破壞聖誕節，此舉將確保人們能夠在期間與親友團聚，以及得到所需緊急護理服務。

英國政府前天發聲明提到，為了減輕罷工帶來破壞，新規定對象包括鐵路工人、救護車人員及邊境安全職員，未來也會在教育、國家衞生事務局（NHS）及消防部門引入類似規定。政府重申，有關做法與法國、意大利、西班牙及美國等國家睇齊，即使是國際勞工組織（ILO）也認同，維持最低服務水平是保護公眾免受罷工影響的解決方案。

須維持港口及機場開放 根據新規定，列車營運商須在罷工發生期間維持至少四成的服務，某些優先的路線須要保持正常運作。

救護車人員須繼續維持英格蘭重要救護車服務，確保危及生命或無法得到替代服務人士能夠得到回應。至於來自邊境管理局及護照署職員一旦遇到工業行動，也須維持所有港口及機場維持開放。

當談及為何發布新規定時，辛偉誠解釋政府已不能再依賴召喚武裝部隊或其他部門公務員來應對罷工等短期解決方案，因此推出長期解決措施，引入最低服務水平規定，藉此保障人們安全，繼續向辛勤工作人士提供重要公共服務。

工會批評剝削罷工權 運輸大臣夏萬恒（Mark Harper）亦稱，國內辛勞人士長期受到鐵路工會領袖不公平攻擊，無論上班、上學或出往醫院應約均受阻，不過最低服務水平規定一旦生效就可解決問題。他指鐵路工會屆時可提前罷工計劃，減少干擾乘客，同時確保旗下工人能夠參與工業行動。

然而，有工會批評政府做法並不民主亦不可行，剝削工會罷工權，加劇勞資關係緊張。自俄烏爆發戰爭後，英國出現通脹問題，多個行業工會由去年起陸續發動罷工，要求提高旗下員工工資。本報綜合報道