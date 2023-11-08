中美就核武控制會談 冀加強互信

孫曉波

【本報綜合報道】中美兩國官員周一在華盛頓就核武器控制問題舉行會談，是奧巴馬政府時期以來首次。美國國務院表示，美方不斷呼籲中國實質性地參與軍控問題討論，並降低戰略風險。

這次罕見的核軍控會談由美國助理國務卿斯圖爾特（Mallory Stewart），以及中國外交部軍控司司長孫曉波主持。外界預期會議不會帶來新的突破，但為進一步緩解雙方互不信任踏出一步。美國國務院稱，美方將繼續通過這種接觸負責任地管理雙邊關係，確保競爭不會演變成衝突。

中國軍事專家認為，中美各層級關於軍控和防擴散的磋商和對話並不罕見，藉交換意見增進了解、消除誤會、加強互信，這類磋商也非核裁軍談判；強調美國與俄羅斯的核武佔全球規模九成以上，炒作「美俄中三邊軍控」與鼓吹中美核軍控談判很不現實。

奧斯汀要求會見華新防長 另外，美國傳媒周一報道，美國國防部長奧斯汀辦公室已經正式向中國提出要求，希望在印尼雅加達舉行的東盟防長擴大會議期間，讓兩國國防部長會面，恢復兩國軍方高層交流。奧斯汀此前表態希望會見時任中國國防部長李尚福，但中方要求美方先解除對李的制裁；李尚福被免職後，中方至今仍然未有公布新任國防部長人選。

斯圖爾特