兩岸國際

烏遠程轟克島造船廠 俄在建護衞艦或報廢

烏克蘭蘇24攻擊機掛載法國SCALP-EG巡航導彈。 烏克蘭蘇24攻擊機掛載法國SCALP-EG巡航導彈。
烏克蘭蘇24攻擊機掛載法國SCALP-EG巡航導彈。
烏克蘭在境內戰區反攻俄羅斯之際，上周六使用多枚西方國家援助的空射巡航導彈，襲擊遠離兩軍交火前線、位於俄佔克里米亞半島東部的一個造船廠。周一流出的圖像顯示，俄方一艘在造船廠興建、尚未服役的輕型護衞艦嚴重損毀。由於該艦搭載陸攻巡航導彈，烏方此舉先發制人，削弱俄方海基打擊力量。
事發當地日間時分，地點是克赤港南方、與克里米亞大橋對望的造船廠，遇襲軍艦是22800型輕型護衞艦阿斯科爾德號（Askold）。
結構嚴重損毀 波及雷達系統
影片可見軍艦左舷同一位置3度因被巡航導彈擊中而爆炸，在夜間拍攝的照片顯示，軍艦上部結構及桅杆嚴重損毀並露出內部，波及的設備包括雷達系統。烏克蘭軍方宣稱攻擊令採用隱匿技術的阿斯科爾德號損毀，更稱得到的訊息顯示該艦損毀的嚴重程度，可能使之無法修理好。
烏克蘭空軍也在社交網發布照片，可見旗下一架蘇24攻擊機掛載一枚法國SCALP-EG巡航導彈，並揶揄寫道「你的周末過得如何？」烏克蘭空軍在事發當天已經承認責任，形容這是一場成功的巡航導彈打擊行動，目標是克赤的造船廠基礎設施，上址有俄羅斯海軍最現代化的軍艦；烏克蘭今次的打擊地點距離本土前線約257公里。
俄羅斯國防部指烏克蘭對造船廠發射15枚巡航導彈，宣稱其中13枚在空中被擊落，另有一枚擊中軍艦，但未有公布涉事軍艦名稱或損毀情況。
離克里米亞大橋不足8公里
這並非烏克蘭首次攻擊在造船廠的俄羅斯軍艦，今年9月13日對克里米亞半島西部塞瓦斯托波爾一個造船廠發動導彈攻擊，重創俄軍登陸艦明斯克號及攻擊柴電潛艇頓河畔羅斯托夫號；今次遇襲的造船廠距離克里米亞大橋不足8公里，顯示烏克蘭能夠遠程攻擊該橋樑。
資料顯示，22800型輕型護衞艦排水量約800噸，配備相控陣雷達，主要武器包括8個導彈垂直發射管，可以裝載巡航導彈執行反艦及陸攻任務。若最終確認阿斯科爾德號無法修理好，代表俄方在黑海地區失去一艘可以攻擊烏克蘭地面目標的軍艦。本報綜合報道
烏克蘭巡航導彈擊中俄羅斯護衞艦阿斯科爾德號。烏克蘭巡航導彈擊中俄羅斯護衞艦阿斯科爾德號。
烏克蘭巡航導彈擊中俄羅斯護衞艦阿斯科爾德號。
阿斯科爾德號艦身嚴重損毀。阿斯科爾德號艦身嚴重損毀。
阿斯科爾德號艦身嚴重損毀。
烏克蘭遠程攻擊克里米亞半島示意圖烏克蘭遠程攻擊克里米亞半島示意圖
烏克蘭遠程攻擊克里米亞半島示意圖
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