南非不滿攻加薩 召回駐以外交官

【本報綜合報道】以色列對巴勒斯坦加薩地帶展開軍事行動，被指沒有區分軍事及平民目標，引起部分國家不滿。南非周一宣布召回所有派駐以色列的外交官，表達對局勢的嚴重關切；約旦表明就衝突加劇一事的回應，對所有選項持有開放態度。

南非總統府部長恩特沙韋尼表示，該國所有在以色列特拉維夫的外交人員，將被要求返回南非比勒陀利亞。南非外交部長潘多爾表示，非常關注在巴勒斯坦領土持續有兒童與無辜平民遭殺害，以色列採取的相應行動是集體懲罰加薩地帶民眾；又表明呼籲以巴停火的同時，有必要向以方表達南非政府的關切，強調召回外交官是正常做法，這些外交使節將向政府進行完整匯報，政府才決定兩國關係能否再繼續。

約旦首相哈蘇奈表態，未有具體說明該國將採取甚麼行動；約旦此前已經召回派駐以色列的大使，抗議以方在加薩地帶的行動。他批評以色列圍攻人口密集的加薩地帶，並非對方堅稱是出於自我防衞，形容以方的攻擊是殘酷，沒有區分軍事及平民目標，更延伸至安全區及救護車。以色列外交部發表聲明回應，指與約旦的關係對兩國而言都有戰略重要性，對約旦領導層的煽動性言論表遺憾。