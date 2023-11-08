頻遭無人機及火箭攻擊 駐伊敍美軍46人傷

【本報綜合報道】以巴爆發新一輪衝突後，伊朗為首的「抵抗軸心」勢力多次攻擊駐守伊拉克及敍利亞的美國士兵。美國國防部周一公布，在過去不足一個月，派駐伊敍兩地的美軍遭受至少38次無人機及火箭攻擊。伊拉克一個民兵組織同日宣稱，使用一款服役不久的新型中程導彈，對美軍在伊敍兩地的4個基地發動6次攻擊。

美國國防部確認，這些針對美方駐軍的攻擊，受傷的軍事人員數量增至46人，傷勢包括被彈片割傷、頭痛、耳膜破裂、耳鳴、扭傷、創傷性腦損傷；受傷人員涉及4宗襲擊，地點分布在伊拉克兩個基地及敍利亞一個基地。所有傷者一度已經重返原來的崗位，但有兩人因創傷性腦損傷，需前往德國蘭施圖爾地區醫療中心檢查。

伊拉克民兵展示中程導彈 周日是單日最多襲擊的一天，伊拉克阿薩德空軍基地遭遇兩次無人機攻擊、一次涉及多架無人機及多枚火箭的攻擊，美軍在敍利亞兩個基地各遭遇一次無人機攻擊。

民兵組織伊拉克伊斯蘭抵抗運動周一表示，三度攻擊伊拉克阿薩德空軍基地，並對伊拉克埃爾比勒國際機場附近的美軍基地發動一次攻擊，餘下兩次攻擊針對在敍利亞北部及南部的美軍基地。該民兵組織亦首度宣布使用阿克薩1型中程導彈，分析指這款導彈與伊朗法特赫360型導彈相似，後者射程120公里，彈頭重量150公斤。