俄亥俄級潛艇部署紅海 美拒說明是否搭載核武

【本報綜合報道】美國增兵中東地區宣稱防止以巴衝突擴大，一艘巡航導彈核潛艇周日穿越埃及蘇彝士運河由東地中海駛往紅海。美國國防部起初披露涉事艦艇名稱，後來刪除有關資料；發言人被追問時拒絕說明艦上是否搭載核武。外界懷疑美方此舉考慮到「威懾模糊」，但專家指為了局勢穩定着想，當局應該避免產生誤解。

最新增派中東地區的美國軍艦，是俄亥俄級巡航導彈核潛艇佛羅里達號，主要武器是154枚戰斧陸攻巡航導彈；該艦接受「去核化」改裝前屬於俄亥俄級戰略核潛艇，主要武器是配備核彈頭的潛射彈道導彈。它與無改裝的姊妹艦在外形的最大分別，是配備非常顯眼的乾甲板掩蔽艙，設在導彈垂直發射管上方，供特種作戰人員進出潛艇。

值得留意的是，美國國防部在網站發布佛羅里達號穿越蘇彝士運河的照片時，照片說明的原先版本提到艦艇名稱及類別，但最新版本沒有提及這兩項訊息，僅指「一艘俄亥俄級潛艇」過航蘇彝士運河。新聞稿亦以該稱呼取代佛羅里達號，指該艦快速部署中央司令部轄區，展示阻嚇潛在對手、加強海上安全的靈活性及動態能力。

屬巡航導彈核潛艇 美國國防部發言人周一主持記者會，被問及該艘俄亥俄級潛艇配備潛射彈道導彈抑或巡航導彈時，只是重覆官方的說法，指該艦部署中東地區旨在進一步支援美方在區內的威懾措施。有美國傳媒記者其後從國防部官員確認，那是巡航導彈核潛艇。

美國科學家聯盟成員兼核武專家克里斯滕森（Hans Kristensen）表示，部分人的確喜歡「威懾模糊」的政策，但認為最初發布佛羅里達號部署消息的中央司令部，應該在社交網貼文明確說明那是巡航導彈核潛艇。他解釋，中東地區已經充滿憤怒情緒、錯誤及虛假訊息，現時有人誤以為美國向區內派遣一艘配備核導彈的潛艇。