華促以色列遵人道法規 解除加薩封鎖

【本報綜合報道】中國常駐聯合國副代表耿爽周一在聯合國大會第四委員會，審議聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處工作時發言，強調國際人道法規定的紅線不容觸碰。他再次呼籲以色列解除封鎖、撤銷緊急疏散令，盡快恢復加薩地帶的水、電、食品、燃油供應，停止對當地民眾的集體懲罰。

耿爽表示，此輪以巴衝突已經持續一個月，加薩地帶戰火肆虐，前所未有的人道災難正在上演，近東救濟工程處對230萬名加薩地帶民眾而言是最後的避難所。中方譴責一切針對平民的暴力和襲擊，反對一切違反國際法的做法，指醫院、學校、難民營等民用設施不應該成為軍事行動目標，國際道義和人類良知的底線不能夠失守。

中方對加薩地帶嚴峻人道局勢深表關切，讚賞埃及等地區國家和聯合國秘書長古特雷斯為開闢人道救援通道所作努力，呼籲以色列為拉法口岸全面有效運轉創造條件。中方近期也通過近東救濟工程處等渠道，向加薩地帶提供緊急現匯和人道物資援助。中方支持將立即停火作為壓倒一切的優先目標，呼籲盡快召開更具權威性的國際和會，就重啟和落實「兩國方案」達成新共識，明確具體步驟。

古特雷斯籲籌款助受戰禍巴人 古特雷斯周一發表聲明，表示加薩地帶發生的事情不只是人道主義危機，也是人性的危機；在以色列國防軍的地面行動及持續的轟炸中，沒有人是安全。他宣布從當天開始，聯合國發起一項12億美元（約93.6億港元）的人道主義緊急籌款呼籲，幫助270萬名加薩地帶及約旦河西岸地區的巴勒斯坦民眾。