以色列稱戰後負安全職責 無限期接管加薩

拜登與內塔尼亞胡通話 商討人道停火 以色列國防軍繼續進攻巴勒斯坦加薩地帶北部地區，試圖徹底殲滅回教激進組織哈馬斯的勢力；總理內塔尼亞胡周一揚言戰事結束後，以方將「無限期」全面接管加薩地帶的安全責任，又稱絕不在人質全數獲釋前停火。他同日與美國總統拜登通電話，二人討論基於人道主義原因，「戰術暫停」戰事的可能性。

內塔尼亞胡當天接受美國廣播公司新聞節目專訪，主持人提到拜登曾經表示，以色列佔領加薩地帶將是一個「錯誤」，因此想詢問戰事結束後應該由哪一方管治加薩地帶。他表示，若以色列不負起加薩地帶的安全責任，將面臨與哈馬斯恐怖活動的戰爭，規模大得令人難以想像。白宮國家安全委員會發言人柯比回應時重申，關於加薩地帶未來的討論正在進行，美方支持「哈馬斯不可以繼續控制加薩」的觀點。

以方指沒釋放人質就沒停火 加薩地帶1967年起被以色列控制，根據1990年代中期《奧斯陸協議》，巴勒斯坦建立自治政府管治加薩地帶及約旦河西岸地區。以色列2005年從加薩地帶撤軍，但哈馬斯勝出2006年巴勒斯坦選舉，翌年經過戰鬥後取得加薩地帶的管治權。以色列一名官員周日向國內傳媒表示，以色列擁有對加薩地帶的最終安全責任，推翻哈馬斯政權並不足夠，必須經過「去納粹化」，指巴人政權仍然存在殺害猶太人的文化。

美國一直施壓以色列作出臨時性質的「人道主義」停火，讓加薩地帶接收更多物資，也可以讓更多平民逃離戰火。內塔尼亞胡在同一個專訪回應時，表明「沒有釋放人質就沒有停火」的立場；又指曾經出現只有一小時的「戰術小暫停」，容許人道主義物資運入加薩地帶或讓人質離開，但重申不認為應該有整體性的停火。他明言只有正在施加的軍事壓力才對哈馬斯有效，否則停火只阻礙拯救人質的軍事行動。

拜登：行動亦要護巴人平民 另一方面，拜登與內塔尼亞胡通電話時提到，以色列展開軍事行動亦要保護巴人平民，減少對他們造成的傷害。柯比指相信暫停戰事，能夠確保加薩地帶民眾前往安全地方，令人道救援物資送到有需要的民眾手上，以及釋放人質；又認為對話處於開始而並非結束階段，但美方仍然不支持永久停火，認為只會令哈馬斯得益。白宮指過去24小時只有不足30輛載有救援物資的貨車進入加薩地帶，形容是杯水車薪。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯周日在約旦河西岸地區，與美國國務卿布林肯會晤時表示，只有在以巴衝突找出全面政治解決方案後，自治政府才可以重返加薩地帶執政。他強調加薩地帶是巴人所盼望國家不可分割的一部分，他們將在包括東耶路撒冷和加薩地帶，連同約旦河西岸地區的全面政治解決方案框架內，充分承擔責任。本報綜合報道

以色列士兵在加薩地帶北部地區作戰。 加薩地帶最新戰況（截至11月6日） 拜登 內塔尼亞胡