台現猴痘病亡首例

男患者染愛滋 延遲就醫不治 台灣出現首宗猴痘死亡病例，疾病管制署昨日公布，死者為一名30多歲本土男子，生前未打猴痘疫苗，近期出現症狀後又檢測確診愛滋病；經治療後免疫狀況仍然低下，伺機性感染嚴重，上月22日因病情惡化至上周三不幸死亡。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上述男患者8月出現猴痘症狀，延至9月11日才求醫，經醫院通報後確診。他求醫時身體免疫狀況極差，身體有大範圍皮膚膿瘍及壞疽，並合併口腔念珠菌感染等伺機性感染症狀。醫院持續提供相關藥物治療和多次手術清創後，他未有好轉並最終不治。疾管署認為，上述死亡病例因延遲就醫導致無法及時診治而死亡。

專家籲性行為着重安全 台大醫院內科部整合醫學科主任盛望徽指出，去年5月至今，全球猴痘累計死亡病例為167宗，致死率約0.18%，但統計發現感染愛滋病後，若沒有得到即時、良好的治療，造成免疫淋巴球低下者，再感染猴痘，死亡率就上升到7%。猴痘致死率非常低，即使是感染愛滋病，若即時就醫使用治療藥物，就能夠避免再次感染猴痘時併發重症。他呼籲市民要有安全性行為，其次自己若是高風險族群，一定要定期篩檢及服藥，防止傳染給別人之餘，還提升自己的保護力。

台灣去年6月23日把猴痘列為第二類法定傳染病，至今累計確診355宗病例，分別為338宗本土病例和17宗境外輸入。其中343名患者已經康復，12人正在居家自主健康管理。疾管署表示，國際上猴痘疫情仍然持續，西太平洋及東南亞區今年7月起明顯上升，歐洲區9月後亦有捲土重來迹象，美洲區則持續流行，台灣猴痘本土疫情呈散發流行，疫情傳播風險持續；雖然多數患者症狀輕微，但免疫狀況不佳的患者可以造成重症甚至死亡。本報綜合報道