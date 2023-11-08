涉助洗白拐童身份 醫院院長受查

有自稱在醫院臥底工作一年的打拐志願者周一舉報，掌握到醫院院長勾結多地網絡中介，長期公開以近10萬元人民幣（約11萬港元）價格販賣出生證，包括出院生產病歷、疫苗接種證等，為買來孩子「洗白」身份。該集團又高價出售男女嬰兒，涉及全國十多省。舉報者指，這類中介仍長期公開活躍於網絡平台，希望有關部門嚴厲打擊此類犯罪，加強出生證的管理監督，平台切實履行主體職責。

舉報者提及陝西洛南縣有人從上述集團買孩子，當地警方調查發現，出生證確實是假的，養育家庭指是抱養的。河北涿鹿縣亦被指有類似情況，當地警方表示，孩子確實不是拐賣兒童，親生父母是自願讓他們（養育家庭）養的，事後辦理假證。襄陽市衞健委亦發文稱，安排專人聯繫相關知情人士提供線索。