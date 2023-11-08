銀行涉挪用6576萬存款 企業報案

【本報綜合報道】江蘇省一間銀行近日在用戶不知情下，把帳戶存款提供兩間企業承兌匯票。內地傳媒周一報道，涉事用戶曾經在該銀行存入6,000萬元（人民幣‧下同，約6,581萬港元），其中5,995萬元（約6,576萬港元）被挪用，銀行至今未回應。

向兩企業供承兌匯票 報道指，湖北超卓航空科技股份有限公司今年3月30日把資金存入招商銀行股份有限公司南京城北支行，打算從存款利息獲利。該銀行支行卻把存款劃入保證金存款帳戶，並利用該公司名義向兩間企業提供承兌匯票。截至上周六，合計5,995萬元的銀行承兌匯票顯示已承兌，承兌日期為3月30日，對應票據狀態為「票據已結清」，其餘銀行承兌匯票狀態為「票據已作廢」。該銀行支行上月7日把上述金額從超卓帳戶劃出。

超卓上周六發表公告，表示對銀行操作不知情，獲提供承兌匯票的兩企業與超卓沒關聯關係和業務往來，亦無簽訂過任何協議。超卓已向南京市公安局經偵支隊報案，並於國家金融監督管理總局江蘇監理局提檢舉。