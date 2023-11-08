廣東民居火災 4口家被困身亡

內地傳媒周二報道，現場為一幢3層高民居，二、三樓裝有防盜窗花，事發後民居外牆瓷磚被熏黑。有附近居民周一表示，起火的老舊樓房住有一家人，男戶主經已離世，其30歲兒子和妻子住在地下，開設祭祀用品店和陶瓷店。兩人兩名女兒住在三樓，妻子懷孕。另有鄰居指，起火民居除住有男戶主兒子一家四口，還有住在二樓的男戶主妻子「六妹」。火警發生時六妹從二樓跳下，跌落在地下一把雨傘上僥倖逃生。據指，現場存放有大量易燃物品。