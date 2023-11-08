廣東民居火災 4口家被困身亡
【本報綜合報道】廣東省陽江市陽西縣溪頭鎮勝利街有民居周日凌晨3時20分發生火災，消防救援、應急管理、公安、醫療等部門趕赴現場，救出4名被困者，經送院全力搶救無效死亡，事故調查及善後工作正在進行中。據指，死者為一家四口。
內地傳媒周二報道，現場為一幢3層高民居，二、三樓裝有防盜窗花，事發後民居外牆瓷磚被熏黑。有附近居民周一表示，起火的老舊樓房住有一家人，男戶主經已離世，其30歲兒子和妻子住在地下，開設祭祀用品店和陶瓷店。兩人兩名女兒住在三樓，妻子懷孕。另有鄰居指，起火民居除住有男戶主兒子一家四口，還有住在二樓的男戶主妻子「六妹」。火警發生時六妹從二樓跳下，跌落在地下一把雨傘上僥倖逃生。據指，現場存放有大量易燃物品。
內地傳媒致電溪頭派出所了解，工作人員稱火勢被撲熄，詳情不便告知。鎮政府工作人員表示，此事由陽西縣委宣傳部統一回覆，惟記者多次致電均無人接聽。陽西縣殯儀館工作人員表示，周日凌晨接收死者遺體。
福建住宅氣爆1死
另外，福建省泉州市一處住宅周一早上發生疑似燃氣爆炸，事發房間中一人從樓上墮下身亡，另有3人受傷送醫，其中一人重傷。現場是北峰萬科城1期3號樓23樓一住戶，爆炸導致事發房屋及隔壁房屋損毀嚴重，大廈的升降機門也被衝擊損壞。
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