台公布總統立委選舉 俱1‧13投票

【本報綜合報道】台灣中選會昨日公布，第11屆立法委員選舉和總統大選明年1月13日投票，投票時間為上午8時到下午4時。立委選舉下月16日至24日領表，下月20日至24日登記，競選經費最高金額為新北市第1選區近1,982萬元新台幣（約489萬港元）；總統、立委候選人申請登記時應該繳交財產申報表。

候選人需申報財產 選舉公告指出，區域立委應該選出73人、原住民立委6人；不分區及僑居境外公民立委34人，由獲得5%以上政黨選舉票的政黨依得票比例選出，各政黨當選名單中，婦女不得少於一半。區域立委選舉候選人應向戶籍地直轄市、縣市選舉委員會申請登記；原住民立委選舉候選人可以在各地直轄市、縣市選舉委員會申請登記。

中選會表示，「公職候選人財產申報表」是申請登記的必要表件，申請登記為總統副總統、區域及原住民立委候選人，以及政黨申請登記不分區及僑居境外公民立委候選人名單，申請登記時繳交財產申報表。中選會強調，未繳交「公職候選人財產申報表」，將視作表格不合規定，選舉委員會將不受理。